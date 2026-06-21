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        Kahvehanede çok zaman geçirmek boşanma sebebi

        Yargıtay, Bursa'da görülen bir boşanma davasında, sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek evini ihmal eden kocayı ağır kusurlu buldu. Yüksek mahkeme, kocanın eşe tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        Kahvehane, boşanma sebebi sayıldı

        Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek evini ihmal eden kocayı ağır kusurlu buldu.

        İHA'nın haberine göre eşi sosyal ortamlarda, özel günlerde yalnız bırakıp sürekli kahvehanede vakit geçirmenin aile birliğinin temelden sarsılmasına yol açtığına dikkat çeken yüksek mahkeme, ağır kusurlu sayılan kocanın, eşe tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

        Özellikle izin günlerinde sabahın erken saatlerinde kahvehanenin yolunu tutan müdavimlere kötü haber Yargıtay'dan geldi. Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi'ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı karşı davalı kadın, sürekli kendisini annesinin evine zorla götürdüğünü, gitmek istemediğinde şiddet uyguladığını, sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek ciddi bir şekilde evini ihmal ettiğini, evin hiçbir şekilde ihtiyaçlarını karşılamadığını öne sürdü.

        Elektrik, doğalgaz, kıyafet ve şehir dışı seyahatlerini kendisinin karşıladığını anlatan davacı kadın, kocasının 'maaşın olmasa seninle evlenmezdim' dediğini aktararak, evlilik boyunca hakarete maruz kaldığını, psikolojik şiddet uygulandığını, sürekli saçı döküldüğü için 'kel, koca bacaklı, bu çirkini nasıl aldım gözüm kör mü oldu' gibi psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Davada, tarafların boşanmalarına, 50 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminata karar verilmesi istendi.

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