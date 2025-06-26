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        Haberler Spor Voleybol Kaja Grobelna resmen Galatasaray'da - Voleybol Haberleri

        Kaja Grobelna resmen Galatasaray'da

        Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Belçikalı pasör çaprazı Kaja Grobelna ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 18:38 Güncelleme: 26.06.2025 - 18:38
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        Kaja Grobelna resmen Galatasaray'da!
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        Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, bu doğrultuda kadrosuna Belçikalı pasör çaprazı Kaja Grobelna'yı kadrosuna kattı.

        Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Grobelna ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

        Profesyonel kariyerine Boxx Fixit Kalmthout ile başlayan 30 yaşındaki voleybolcu, Asterix Kieldrecht, Allianz MTV Stuttgart, Grot Budowlani Lodz, Unet E-Work Busto Arsizio, Reale Mutua Fenera Chieri’76 ve Queenseis Kariya takımlarında oynadı.

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