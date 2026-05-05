Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kalben, Kim Jong-un'a benzetilmesi hakkında konuştu: Bana benzeseydi dünya daha güzel olurdu

        Kalben: Bana benzeseydi dünya daha güzel olurdu

        Sosyal medyada Kuzey Kore lideri olan Kim Jong-un'ın kendisine benzetilmesiyle ilgili konuşan şarkıcı Kalben, "Bana biraz benzeseydi, dünya daha güzel olurdu" diyerek espri yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 11:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bana benzeseydi dünya daha güzel olurdu"

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Kalben, kariyeri ve özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, "Yaptığım iş beni besliyor, daha da güçlendiriyor" ifadelerini kullandı. Son dönemde albüm çıkarmanın riskli olduğuna dair yorumlara da değinen şarkıcı, bu görüşlere katılmadığını ifade ederek "Ben hayatımda bunu risk olarak görmüyorum. İstediğim gibi yaşıyorum" dedi.

        "BU DEVİRDE AŞK ZOR"

        Aşkla ilgili düşüncelerini de dile getiren şarkıcı, "Bu çağda yakınlık kurmak çok zor. İnsanlar seçenekler arasında kayboluyor ve birine gerçekten bağlanamıyor" ifadelerini kullandı.

        "ZOR BİRİ DEĞİLİM, TUTKULUYUM"

        REKLAM

        Hakkında yapılan "Zor biri" yorumlarına da karşılık veren Kalben, "Zor biri değilim, sadece çok tutkuluyum. İşimi ciddiye alıyorum, bu da beni güçlü gösteriyor" diye konuştu. Şarkıcı, Sahne performansları ve konserlerinde giymeyi tercih ettiği kostümleriyle ilgili ise; "Konuşulması güzel, hatta keşke hep bunlar konuşulsa" ifadelerini kullandı.

        Yaz planlarından da bahseden Kalben, "Bizim tatilimiz turnenin içinde" diyerek yoğun bir konser maratonuna hazırlandığını ifade etti. Ayrıca 10 Mayıs Anneler Günü hakkında konuşurken duygusal anlar yaşayan şarkıcı, uzun süredir annesiz olduğunu belirterek, "Benim için karmaşık bir gün. Ama annelik sadece doğurmak değil, bir canlıya bakmak da anneliktir" dedi.

        Öte yandan sosyal medyada Kuzey Kore lideri olan Kim Jong-un'ın kendisine benzetilmesiyle ilgili de konuşan şarkıcı Kalben, "Bana biraz benzeseydi, dünya daha güzel olurdu" diyerek espri yaptı.

        Kim Jong-un
        Kim Jong-un
        ÖNERİLEN VİDEO

        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 3 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede yalnız yaşayan Mustafa Gökmen (88) çıkan yangında hayatını kaybetti. (DHA)

        #Kalben
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?