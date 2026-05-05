Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Kalben, kariyeri ve özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, "Yaptığım iş beni besliyor, daha da güçlendiriyor" ifadelerini kullandı. Son dönemde albüm çıkarmanın riskli olduğuna dair yorumlara da değinen şarkıcı, bu görüşlere katılmadığını ifade ederek "Ben hayatımda bunu risk olarak görmüyorum. İstediğim gibi yaşıyorum" dedi.

"BU DEVİRDE AŞK ZOR"

Aşkla ilgili düşüncelerini de dile getiren şarkıcı, "Bu çağda yakınlık kurmak çok zor. İnsanlar seçenekler arasında kayboluyor ve birine gerçekten bağlanamıyor" ifadelerini kullandı.

"ZOR BİRİ DEĞİLİM, TUTKULUYUM"

Hakkında yapılan "Zor biri" yorumlarına da karşılık veren Kalben, "Zor biri değilim, sadece çok tutkuluyum. İşimi ciddiye alıyorum, bu da beni güçlü gösteriyor" diye konuştu. Şarkıcı, Sahne performansları ve konserlerinde giymeyi tercih ettiği kostümleriyle ilgili ise; "Konuşulması güzel, hatta keşke hep bunlar konuşulsa" ifadelerini kullandı.

Yaz planlarından da bahseden Kalben, "Bizim tatilimiz turnenin içinde" diyerek yoğun bir konser maratonuna hazırlandığını ifade etti. Ayrıca 10 Mayıs Anneler Günü hakkında konuşurken duygusal anlar yaşayan şarkıcı, uzun süredir annesiz olduğunu belirterek, "Benim için karmaşık bir gün. Ama annelik sadece doğurmak değil, bir canlıya bakmak da anneliktir" dedi.

Öte yandan sosyal medyada Kuzey Kore lideri olan Kim Jong-un'ın kendisine benzetilmesiyle ilgili de konuşan şarkıcı Kalben, "Bana biraz benzeseydi, dünya daha güzel olurdu" diyerek espri yaptı.

