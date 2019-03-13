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ZEYTİNYAĞI YA DA SÜPER YAPIŞTIRICI

Tıbbi bakımdan güvenli bir işlem olan vücudun bir yerinden yağ alıp başka bir bölgesine enjekte etme işlemi yerine dolandırıcılar, zeytinyağı ya da süper yapıştırıcı gibi şeyler enjekte ediyor.