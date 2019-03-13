Kim Kardashian, Beyonce ve Nicki Minaj gibi meşhur büyük kalçalara sahip olmak isteyen kadınlar estetik cerrahlara koşuyor.
Ancak bu işlem için artan talebin oluşturduğu tehlikeli bir iş alanı var. O da illegal kalça enjeksiyonu... Uzmanlar, kadınları dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri konusunda uyarıyor.
Sağlık Turizmi Uzmanı Emre Korkmaz, ABD başta olmak üzere, turistleri çeken ülkelerde artış gösteren sahte kalça büyütme işlemleri hakkında merak edilenleri anlattı.
SAHTE POPO ESTETİKÇİLERİ
FBI istatistikleri, kendini kalça büyütme işlemi yapan doktorlar olarak tanıtan kişi sayısında artış olduğunu ve bunun özellikle Florida, New York, Texas ve California’da yaygınlaştığını gösteriyor.
Aynı şekilde medikal turistlerin seyahat ettiği ülkelerden de kalça büyütme işlemi yapan sahte doktorların sayısında artış olduğunu gözlemliyoruz.
ZEYTİNYAĞI YA DA SÜPER YAPIŞTIRICI
Tıbbi bakımdan güvenli bir işlem olan vücudun bir yerinden yağ alıp başka bir bölgesine enjekte etme işlemi yerine dolandırıcılar, zeytinyağı ya da süper yapıştırıcı gibi şeyler enjekte ediyor.
En kötüsü de sahte kalça büyütme işleminin belirtilerinin ortaya çıkması aylar sürüyor.
Kalça büyütme dolandırıcılarının kurbanları yeni kalçalarından mutlu ve özgüvenli bir şekilde yaşamaya başlarken, ağrıların ve görüntüde bozulmaların ortaya çıkması ile hayal kırıklığına uğruyorlar.
FİYATI ÇOK UCUZSA ŞÜPHELENİN
Peki, riskleri son derece yüksekken insanları, işinde uzman olmayan bu kişilere yönelten şey nedir?
Genellikle bu kişiler, indirimli fiyatlarla büyük vaatlerde bulunuyor fakat yapılacak işlem çok ucuz ise mutlaka şüphelenmek gerekiyor.
Sahte cerrahlar, ucuza muhteşem sonuçlar elde etmekten söz ediyorsa muhakkak şüphe duyulmalı.
Size operasyon yapacak cerrahın ulusal plastik cerrahi derneğine üye olup olmadığını, plastik cerrahi sertifikası olup olmadığını ve yaptırmak istediğiniz işlem için gerekli eğitimi almış olup olmadığını mutlaka araştırın.
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