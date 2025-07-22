BAMYA

Bamya, düşük kalorili ve tohumlarının dışında şeftalimsi tüylere sahip, hafif ve sağlıklı bir sebzedir. 100 gram bamya yalnızca 33 kalori içerir ve bu yönüyle diyet listelerinde sıklıkla yer bulur. C vitamini açısından zengindir ve günlük ihtiyacın %36’sını karşılar. Ayrıca K, A ve E vitaminleri ile manganez ve folat da içerir. Manganez, kan şekerini düzenleyici ve kemik sağlığını destekleyici özelliklere sahiptir. Folat içeriği, özellikle hamilelik döneminde bebeğin sinir sistemi gelişimi için önemlidir.