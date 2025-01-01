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        Kalpli Kurabiye Tarifi ve Yapılışı: Kalpli Kurabiye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Kalpli kurabiye, özel günlerde sevdiklerinize sunabileceğiniz hem lezzetli hem de şık bir tariftir. Yumuşacık dokusu ve kalp şeklindeki görüntüsüyle çay saatlerinize romantik bir hava katacak bu kurabiyeler, kolayca hazırlanabilir. Peki, evde kalpli kurabiye nasıl yapılır ve hangi malzemeler gerekir? İşte detaylı tarifi ve yapım aşamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 19:04 Güncelleme: 01.01.2025 - 19:04
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        Kalpli Kurabiye Tarifi ve Yapılışı
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        Kalpli kurabiye, hem kolay yapımı hem de göz alıcı sunumuyla özel günlerinize neşe katan bir tariftir. Çocuklarınızla birlikte keyifle hazırlayabilir, misafirlerinize romantik bir ikram sunabilirsiniz. Tarifimizi deneyerek sofralarınıza hem lezzet hem de sevgi katabilirsiniz. İşte kalpli kurabiye yapımı…

        Kalpli Kurabiye Tarifi

        Kalpli kurabiye, klasik kurabiye hamurunun kalp şeklinde kalıplarla şekillendirilmesiyle hazırlanır. Herkesin keyifle hazırlayabileceği ve misafirlerine sunabileceği kalpli kurabiyenin malzemeleri şunlardır:

        Kalpli Kurabiye Malzemeleri

        Hamuru İçin:

        - 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)

        - 1 çay bardağı pudra şekeri

        - 1 çay bardağı sıvı yağ

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        - 1 adet yumurta

        - 1 paket vanilin

        - 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

        - 3 su bardağı un (azar azar ekleyin, kıvama göre ayarlayın)

        Süsleme İçin:

        - Pudra şekeri (üzerine serpmek için)

        - Eritilmiş çikolata (isteğe bağlı)

        - Reçel veya marmelat (isteğe bağlı dolgulu kurabiyeler için)

        Kalpli Kurabiye Yapımı

        Kalpli kurabiye nasıl yapılır sorusu oldukça merak edilen bir sorudur. Kalpli kurabiye yapılışı birkaç basit adımdan oluşur. Hamurun hazırlanması, şekil verilmesi ve pişirilmesi aşamalarını izleyerek kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte detaylı yapım aşamaları:

        Hamurun Hazırlanması:

        Tereyağı ve Pudra Şekerini Çırpın: Karıştırma kabına yumuşamış tereyağı ve pudra şekerini alın. Mikser veya spatula yardımıyla iyice karıştırarak krema kıvamına getirin.

        Sıvı Malzemeleri Ekleyin: Karışıma sıvı yağı ve yumurtayı ekleyip tekrar karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar devam edin.

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        Kuru Malzemeleri Ekleyin: Vanilin, kabartma tozu ve unu azar azar ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamur toparlanmazsa biraz daha un ekleyebilirsiniz.

        Hamurun Şekillendirilmesi

        Hamuru Açın: Hazırladığınız hamuru iki yağlı kağıt arasında merdane yardımıyla yaklaşık 0,5 cm kalınlığında açın.

        Kalp Şeklinde Kesin: Kalp şeklindeki kurabiye kalıplarını kullanarak hamurdan parçalar kesin. Eğer dolgulu kurabiye yapmak istiyorsanız, kestiğiniz hamurun yarısının orta kısmını küçük bir kalıpla delik açarak hazırlayın.

        Tepsiye Dizin: Şekillendirdiğiniz hamurları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

        Kurabiyelerin Pişirilmesi

        Fırını Isıtın: Fırını önceden 170 dereceye ayarlayın ve ısıtın.

        • Kurabiyeleri Pişirin: Tepsiyi fırına yerleştirin ve kurabiyeleri yaklaşık 10-12 dakika boyunca, üzeri kızarmayacak şekilde pişirin. Kurabiyelerin altı hafif pembeleştiğinde fırından alabilirsiniz.
        • Soğumaya Bırakın: Fırından çıkan kurabiyeleri tepsi üzerinde soğumaya bırakın. Kurabiyeler sıcakken çok hassas olacağı için dokunmamaya özen gösterin.
        • Kurabiyelerin Süslenmesi

        Pudra Şekeri Serpin: Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.

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        Dolgulu Kurabiyeler Hazırlayın: İki kurabiyeyi reçel veya marmelat ile birleştirerek dolgulu kurabiyeler yapabilirsiniz.

        Çikolata ile Süsleyin: Eritilmiş çikolatayı bir sıkma torbasına doldurup kurabiyelerin üzerine ince çizgiler çekerek süsleyebilirsiniz.

        Kalpli Kurabiye Yapılışı ve Püf Noktaları

        Lezzetli ve tam kıvamında kalpli kurabiyeler yapmak için şu püf noktalarına dikkat edebilirsiniz:

        • Tereyağı Kıvamı: Tereyağının oda sıcaklığında yumuşamış olması, hamurun kolay yoğrulmasını ve düzgün bir şekilde şekillenmesini sağlar.
        • Hamur Kıvamı: Hamuru çok sert yapmamak için unu azar azar ekleyin. Ele yapışmayan, yumuşak bir kıvam idealdir.
        • Şekil Vermek: Hamuru çok ince açmamaya dikkat edin. İnce hamur kurabiyenin kırılgan olmasına neden olabilir.
        • Pişirme Süresi: Kurabiyeleri fazla pişirmemeye özen gösterin. Üstü kızarmadan fırından almak, kurabiyelerin yumuşak kalmasını sağlar.

        Kalpli kurabiyeler, özellikle çay veya kahve saatlerinde mükemmel bir eşlikçidir. Ayrıca şu şekillerde sunabilirsiniz:

        - Hediye Paketi: Özel günlerde, paketleyerek sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

        - Renkli Süslemeler: Gıda boyası veya şeker hamuru kullanarak farklı renklerle süsleme yapabilirsiniz.

        - Krema veya Dondurma ile: Yanında krema veya dondurma ile servis ederek tatlı sunumunuzu zenginleştirebilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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