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        Haberler Ekonomi Emlak Kalyon Gayrimenkul Yatırım’da Gökhan Yıldız, icra kurulu üyesi oldu - Emlak Haberleri

        Kalyon Gayrimenkul Yatırım’da Gökhan Yıldız, icra kurulu üyesi oldu

        Kalyon Gayrimenkul Yatırım'da (Kalyon GY) İcra Kurulu Üyesi görevine Gökhan Yıldız getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 10:13 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:13
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        Kalyon Holding’in gayrimenkul alanındaki markası Kalyon Gayrimenkul Yatırım’da (Kalyon GY) İcra Kurulu Üyesi görevine Gökhan Yıldız getirildi.

        Gökhan Yıldız Kimdir?

        Lisans eğitimini 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Gökhan Yıldız; yüksek lisans eğitimine İTÜ İnşaat Mühendisliği Geoteknik ana bilim dalında devam etti. Yıldız, 2020 yılında başladığı İstanbul Ticaret Üniversitesi- Finansal Ekonomi alanındaki doktora eğitimine devam ediyor.

        Profesyonel çalışma hayatına Saha Mühendisi olarak başlayan Yıldız, yurt dışında kalite güvence ve kontrol eğitimleri alarak ENKA’da 3 yıl boyunca sistem kurma ve denetleme süreçlerinde görev almıştır.

        2008 yılında TMSF’de proje geliştirme ve gayrimenkullerin mevzuat ve yasal süreçlerini yürütme görevinde bulunmuş; bu süreçte ise SPK sınavını kazanarak Gayrimenkul Değerleme Uzmanı unvanını almış; İnşaat Mühendisleri Odasının açtığı sınavı kazanarak ise Kamulaştırma Bilirkişi yetki belgesi sahibi olmuştur. 2011 yılından günümüze kadar olan süreçte Suryapı’da İş Geliştirme Müdürü, Dap Yapı’da Genel Müdür Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyesi ve son olarak Kiler GYO’da Genel Müdür unvanlarında görev almıştır.

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