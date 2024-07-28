Kamala Harris, seçim kampanyasının ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilip yerine önerdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris, seçimler için başlattığı kampanyanın ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladı.

Harris'in ekibinden yapılan açıklamada, son rakamlara göre toplanan paranın yüzde 66'sının ilk kez bağış yapanlardan ve Biden'ın yarıştan çekilip Harris'i desteklediğini söylemesinin ardından geldiği bildirildi.

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın ismi Harris'in, seçim kampanyanın ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladığı belirtilen açıklamada, 170 bini aşkın kişinin de destek amacıyla kampanyaya gönüllü olarak kayıt yaptırdığı kaydedildi. REKLAM