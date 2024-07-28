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        Haberler Dünya Kamala Harris, seçim kampanyasının ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladı | Dış Haberler

        Kamala Harris, seçim kampanyasının ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladı

        ABD Başkanı Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından yerine önerdiği Başkan Yardımcısı Harris, seçim kampanyasının ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladı. Harris, Biden'ın onu aday göstermesinden sonraki 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak rekor kırmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 15:03 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:03
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        Harris bir haftada 200 milyon dolar bağış topladı
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        ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilip yerine önerdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris, seçimler için başlattığı kampanyanın ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladı.

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        Harris'in ekibinden yapılan açıklamada, son rakamlara göre toplanan paranın yüzde 66'sının ilk kez bağış yapanlardan ve Biden'ın yarıştan çekilip Harris'i desteklediğini söylemesinin ardından geldiği bildirildi.

        5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın ismi Harris'in, seçim kampanyanın ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladığı belirtilen açıklamada, 170 bini aşkın kişinin de destek amacıyla kampanyaya gönüllü olarak kayıt yaptırdığı kaydedildi.

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        Harris, Biden'ın onu aday göstermesinden sonraki 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplamış ve bu miktar 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçmişti.

        ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.

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