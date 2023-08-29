Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Kamerun Milli Takımı'na Süper Lig'den 4 isim - Futbol Haberleri

        Kamerun Milli Takımı'na Süper Lig'den 4 isim

        Afrika Kupası Elemeleri'nde Burundi ile karşılaşacak Kamerun Milli Takımı'nın aday kadrosunda 4 isim yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 16:50 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamerun Milli Takımı'na Süper Lig'den 4 isim
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afrika Kupası Elemeleri'nde Burundi ile karşı karşıya gelecek olan Kamerun Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

        Açıklanan kadroda Süper Lig'de top koşturan 4 oyuncu yer aldı. Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar, Kayserispor'dan Olivier Kemen, Samsunspor'dan Olivier Ntcham ve Sivasspor'dan Clinton N'Jie aday kadroda yer almayı bildi.

        Kamerun - Burundi maçı, 12 Eylül Salı günü oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...