Kamerun Milli Takımı'na Süper Lig'den 4 isim
Afrika Kupası Elemeleri'nde Burundi ile karşılaşacak Kamerun Milli Takımı'nın aday kadrosunda 4 isim yer aldı
Giriş: 29.08.2023 - 16:50 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:50
Afrika Kupası Elemeleri'nde Burundi ile karşı karşıya gelecek olan Kamerun Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Açıklanan kadroda Süper Lig'de top koşturan 4 oyuncu yer aldı. Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar, Kayserispor'dan Olivier Kemen, Samsunspor'dan Olivier Ntcham ve Sivasspor'dan Clinton N'Jie aday kadroda yer almayı bildi.
Kamerun - Burundi maçı, 12 Eylül Salı günü oynanacak.