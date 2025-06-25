Kamila Bednarska’nın 'Deep Blue' projesi ile İstanbul’da maviye yolculuk

Ruzy Gallery’nin bireysel sanat pratiğinin gelişimini desteklemek amacıyla oluşturduğu araştırma odaklı Misafir Sanatçı Programı’nın ilk konuğu Polonyalı sanatçı Kamila Bednarska oluyor.

Sanatçının Polonya'da başlattığı ve İstanbul’da geliştirmeye devam ettiği “Deep Blue”, hareket olgusunu fiziksel, duygusal, spiritüel ve varoluşsal boyutlarıyla ele alıyor.

Sanatçının resim, baskı ve tekstil sanatı gibi farklı disiplinlerde ürettiği işler; hem kavramsal hem de görsel olarak mavi renginin etrafında birleşiyor.

Üç haftalık rezidans süresince farklı teknikler ve malzemelerle derinlemesine araştırma ve deneyler yapma imkânı bulan Bednarska, bu yaratıcı sürecin sonunda ortaya çıkan eserlerini, Ruzy Gallery’de 3 Temmuz, Perşembe günü gerçekleştireceği solo sergisiyle izleyiciyle buluşturacak.

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Rezidans programının son haftasında ise (25 Haziran-3 Temmuz) Ruzy Gallery, açık atölye günü düzenleyerek ziyaretçileri sanatçının üretim sürecine tanıklık etmeye, sohbet etmeye ve projenin gelişimini yakından keşfetmeye davet ediyor.

Kamila Bednarska Hakkında

1983 yılında Polonya'nın Rzeszów kentinde doğan Kamila Bednarska, grafik, desen ve resim alanlarında üretim yapan bir görsel sanatçıdır. Rzeszów Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 2009 yılında üstün başarıyla mezun olmuş, aynı yıl Jerzy Panek En İyi Diploma Ödülü’ne layık görülmüştür.