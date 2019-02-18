Kamu yatırımlarının yüzde 31'i ulaştırma ve haberleşme sektörüne tahsis edilecek. Programda, ulaştırma ve haberleşme sektörünün yatırım harcaması bu yıl 20,3 milyar lira oldu.
Söz konusu bütçenin 2,9 milyar lirası yeni projelerden, 17 milyar lirası devam eden projelerden, 400 milyon lirası da etüt projelerden oluştu.
Ulaştırma sektörü için ayrılan tutarın 7,5 milyar lirası demir yolu, 6,7 milyar lirası karayolu, 4,3 milyar lirası kent içi ulaşım, 1 milyar lirası hava yolu, 344 milyon lirası otoyollar, 321,6 milyon lirası deniz yolu, 151,8 milyon lirası haberleşme yatırımlarına tahsis edildi.
Bu yılki kamu yatırımlarında, ulaştırmadan sonra en yüksek payı 12,9 milyar lira ile iktisadi ve sosyal alanlarda yapılacak diğer kamu hizmetleri aldı.
Bunu 10,8 milyar lira ile eğitim, 7,7 milyar lira ile enerji, 5 milyar lira ile sağlık ve 4,9 milyar lira ile tarım, 2,1 milyar lira ile madencilik, 841,1 milyon lira ile imalat, 406,2 milyon lira ile konut, 343,5 milyon lira ile turizm sektörleri takip etti.
Öte yandan kamu yatırımlarına ayrılan 65,4 milyar liralık kaynağın, 13,8 milyar lirası KİT'ler, 85,2 milyon lirası özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarca kullanılacak. Mahalli idarelere ise 52,8 milyar liralık kaynak ayrıldı.
2019 yılı kamu yatırımlarının sektörlere göre dağılımı şöyle:
|Sektörler
|2019 yatırımı (Bin lira)
|Tarım
|4.931.893
|Madencilik
|2.104.322
|İmalat
841.059
|Enerji
|7.713.110
|Ulaştırma-Haberleşme
|20.320.646
|Turizm
|343.492
|Konut
|406.194
|Eğitim
|10.815.002
|Sağlık
|4.975.517
|Diğer Kamu Hizmetleri
|12.937.488
|Toplam
|65.388.723
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