Kamyon park halindeydi! Can kayıpları var!
Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın, park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, en yakın hastanelere sevk edildi
Tokat'ta yürek yakan kaza Niksar ilçesinde meydana geldi. Kenan Beyazkaya idaresindeki hafif ticari araç, Tokat-Niksar kara yolunun Budaklı köyü yakınlarında yol kenarında park halinde duran Osman E'ye ait kamyona arkadan çarptı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Kazada araçtaki Gülbeden Yaşar ve Yeter Beyazkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile Feride Beyazkaya ve Betül Nur Beyazkaya ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.