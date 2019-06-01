Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, Avrupa’daki büyüme planları çerçevesinde Sırbistan’da yeni tesis açtı. Bölgenin yerel kuruluşlarından BC Trucks iş birliği ile açılan tesisin, satış, servis ve yedek parça hizmetlerini aynı çatı altında sunacağı bildirildi.

Başkent Belgrad’daki 3S konseptli tesisin, Ford Trucks’ın Avrupa pazarındaki büyüme planlarına ve operasyonlarına bir katkı sağlayacağı açıklandı.

'51 ÜLKEDEDE VAR OLACAĞIZ'

Sırbistan’ın stratejik coğrafi konumu ve aldığı yatırımlarla Avrupa için önemli bir ticaret güzergahı olduğunu vurgulayan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, "Ford Trucks olarak, bayi yapılanmamızı Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere 3 kıtada büyütmeye devam ediyoruz. Şu anda 36 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve 2020 itibarıyla toplam 51 ülkede var olma hedefimize doğru ilerliyoruz" dedi.

Avrupa pazarının, Ford Trucks’ın global büyüme planlarında önemli bir yere sahip olduğunu bildiren Turfan, "Distribütörümüz BC Trucks ise Sırp pazarında 10 yıllık deneyime sahip bölgenin lider kuruluşlarından biri. Otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip Braca Crnomarkovic'in bir parçası. Ağır ticari alanında sahip oldukları tecrübe, profesyonellik ve müşteri odaklı yaklaşımlarının yanı sıra Sırbistan’da markamıza önemli katkı sunacaklarından şüphe duymuyoruz" diye konuştu.