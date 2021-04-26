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KAN KAYBEDİYOR! 26 Nisan Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu?

ABD vergi yasasında değişiklik girişimleri" gibi nedenlerle gelen satışlarla 50,000 doların altına gerileyen Bitcoin, gelen yeni alımlarla 52,000 doların üzerine toparlanırken, toplam hacim de yeniden 1.9 trilyon doları aştı.

KAN KAYBEDİYOR! 26 Nisan Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu?

Analistlere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın vergi değişikliği yasa tasarısının kripto dahil yatırım sektörlerini "oldukça kötü" etkileyebilecek. ABD Temsilciler Meclisi, Senato tarafından onaylanır ve Başkan Biden tarafından imzalanırsa, menkul kıymetler veya emtia olarak sınıflandırılan kripto para birimlerini çevreleyen kuralları daha net hale getirecek bir yasa çıkardı. Buna göre, "Yenilik Yasası Engellerin Ortadan Kaldırılması Komisyonu" ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ortaklaşa bir dijital varlık çalışma grubu kurmayı planlıyor.

Son 24 saat içinde 47,159.49 ve 52,616.98 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.05 artışla 52,264.21 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 8.12 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 47 milyar dolar artışla 976.71 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 10.34 artışla 2,470.83 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 9.68 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 285.3 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 7.75 artışla 533.44 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 1.73 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 81.63 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, yaklaşık 103 milyar dolar artışla 1.94 trilyon dolara yükselse de geçen hafta indiği 2.0 trilyon doların altında kaldı. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca yedi birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden bir birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 9,442 kripto para biriminin işlem gördüğü 368 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 50.3'ünü Bitcoin, yüzde 14.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 171 milyar dolar düzeyindeydi.

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