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        Haberler Gündem Kanlı Ay tutulması Ankara semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu

        Kanlı Ay tutulması Ankara semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu

        Ankara'da akşam saatlerinde gözlenen Kanlı Ay tutulması, gökyüzünde etkileyici bir manzara ortaya çıkardı. Dünya'nın gölgesine giren Ay, atmosferden kırılan güneş ışınlarının etkisiyle kızıl ve bakır tonlarına büründü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 22:52 Güncelleme:
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        Başkent'te görsel şölen
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        Ankara’da akşam saatlerinde Kanlı Ay tutulması görüntülendi. Halk arasında “Kanlı Ay” olarak bilinen Ay tutulması, başkent semalarında oluşturduğu kızıl görüntüyle izleyenlere görsel şölen sundu.

        AY KIZIL TONLARA BÜRÜNDÜ

        Dünya’nın gölgesine tamamen giren Ay, atmosferden kırılarak geçen güneş ışınlarının etkisiyle bakır ve kızıl tonlara dönüştü.

        Ortaya çıkan manzara, gökyüzünü takip edenler tarafından ilgiyle izlendi. Kanlı Ay tutulması, Ankara semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu.

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