Kanlı Ay tutulması Ankara semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu
Ankara'da akşam saatlerinde gözlenen Kanlı Ay tutulması, gökyüzünde etkileyici bir manzara ortaya çıkardı. Dünya'nın gölgesine giren Ay, atmosferden kırılan güneş ışınlarının etkisiyle kızıl ve bakır tonlarına büründü
Giriş: 29 Haziran 2026 - 22:52 Güncelleme:
Ankara’da akşam saatlerinde Kanlı Ay tutulması görüntülendi. Halk arasında “Kanlı Ay” olarak bilinen Ay tutulması, başkent semalarında oluşturduğu kızıl görüntüyle izleyenlere görsel şölen sundu.
AY KIZIL TONLARA BÜRÜNDÜ
Dünya’nın gölgesine tamamen giren Ay, atmosferden kırılarak geçen güneş ışınlarının etkisiyle bakır ve kızıl tonlara dönüştü.
Ortaya çıkan manzara, gökyüzünü takip edenler tarafından ilgiyle izlendi. Kanlı Ay tutulması, Ankara semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu.
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