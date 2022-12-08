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‘Kar ve Ayı’ Palm Springs Film Festivali'nde

Yönetmen Selcen Ergun’un ilk uzun metrajlı filmi ‘Kar ve Ayı’ 34. Palm Springs Uluslararası Film Festivali’nin New Voices New Visions bölümünde yarışacak.

‘Kar ve Ayı’ Palm Springs Film Festivali'nde

Dünya prömiyerini 47. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan, Selcen Ergun’un ilk uzun metrajlı filmi ‘Kar ve Ayı’nın festival yolculuğu devam ediyor. Türkiye prömiyerini 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan ve festivalden En İyi İlk Film ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleriyle dönen film Amerika’nın önemli film festivallerinden 34. Palm Springs Uluslararası Film Festivali’nin New Voices New Visions bölümünde yarışacak. Festival bu sene 5-16 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türkiye – Almanya – Sırbistan ortak yapımı filmin başrollerinde Merve Dizdar ve Saygın Soysal yer alırken onlara Asiye Dinçsoy, Erkan Bektaş, Derya Pınar Ak, Onur Gürçay ve Muttalip Müjdeci eşlik ediyor. Selcen Ergun’un senaryosunu Yeşim Aslan’la beraber yazdığı, psikolojik gerilim unsurları taşıyan ‘Kar ve Ayı’da kışın bitmek bilmediği uzak bir kasabaya atanan genç bir hemşirenin oradaki erk ilişkileri, sır ortaklıkları ve şüpheyle yüzleşme hikayesi anlatılıyor.

Görüntü yönetmenliğini Florent Herry’nin üstlendiği filmin kurgusu Çiçek Kahraman tarafından yapılırken, filmin müziklerinde ise Erdem Helvacıoğlu imzası bulunuyor. ‘Kar ve Ayı’, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eurimages, Medienboard Berlin-Brandenburg, Hamburg Schleswig-Holstein ve Sırbistan Film Merkezi tarafından desteklenirken, Nefes Films ve Albino Zebra Film yapımcılığında, Riva Film, Set Sail Films, TRT, Intercam Upgrade, Ezgi Mola, Boş İşler Yapım ve Set Pozitif Filmcilik ortaklığında tamamlandı.

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