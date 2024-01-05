Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kara dizisinin Kara'sı İlker Kaleli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İlker Kaleli oynadığı diziler

        Kara dizisinin Kara'sı İlker Kaleli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İlker Kaleli oynadığı diziler

        Yapımını Most Production'ın üstlendiği yeni SHOW TV dizisi "Kara" bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diziyi heyecanla bekleyen izleyiciler şimdiden: "Kara dizisinin Kara'sı İlker Kaleli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İlker Kaleli oynadığı diziler" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte cevaplar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 17:07 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Başrollerinde İlker Kaleli ile Öykü Karayel'i buluşturan Kara dizisi bu akşam ilk bölümüyle SHOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Peki, "Kara dizisinin Kara'sı İlker Kaleli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İlker Kaleli oynadığı diziler" İşte gündemde olan soruların yanıtları...

        2

        İLKER KALELİ KİMDİR?

        11 Mayıs 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İlker Kaleli, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi alan Kaleli, bu süreçte Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır. 2015 yılında canlandırdığı Poyraz Karayel karakteriyle hafızalara kazınan Kaleli, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

        3

        İLKER KALELİ SEVGİLİ KİM?

        Bir dönem Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşı Burçin Terzioğlu ile aşk yaşana başarılı oyuncu İlker Kaleli, 2021 yılından beri şarkıcı Sıla Gençoğlu ile birliktedir.

        4

        İLKER KALELİ OYNADIĞI DİZİLER

        DİZİ

        Yıl Yapım Rol Notlar
        2012 Son Alper Yardımcı karakter
        2012-2013 Kayıp Şehir İrfan Başrol oyuncusu
        2013-2014 Kayıp Faik Şaşmaz Başrol oyuncusu
        2015-2017 Poyraz Karayel Ahmet Poyraz Karayel Başrol oyuncusu
        2020 Öğretmen Akif Erdem Başrol oyuncusu
        2021 The Serpent Vitali Hakim Yardımcı karakter

        Sinema

        Yıl Yapım Rol Notlar
        2014 Silsile Cenk Başrol Oyuncusu

        İnternet

        Yıl Yapım Rol Notlar
        2018 Dip Sahir Kağan Başrol oyuncusu
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"