Koronavirüs salgınının hızlı bir şekilde yayıldığı Hindistan'da kara mantar hastalığı da ortaya çıktı ve hastalığın yayılımı arttı. Hastalığın başka ülkelere de yayılması endişeleri artırdı.

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Tıbbi ismiyle 'Mukormikoz', kara mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır.

Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.

KARA MANTAR HASTALIĞI BULAŞICI MI?

Hastalık bulaşıcı değil; yani insandan insana veya hayvandan insana bir bulaşma söz konusu değil.

Fakat havadaki veya ortamdaki mantar sporları ile bu küf mantarı yayılabiliyor.

Uzmanlar, vücutta birçok bakteri ve mantar olduğunu, ama bağışıklık sistemi sayesinde bunların kontrol altında tutulduğunu söylüyor.

Kanser tedavisi, diyabet veya steroid kullanımı nedeniyle bağışıklık sistemi zayıfladığında ise bu organizmalar hızla çoğalıp enfeksiyona yol açabiliyor.

KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş,

Öksürük,

Yüz ağrısı,

Gözde şişme ve göz yuvarlağının dışarı doğru itilmesi,

Sinüsler üzerinde kızarıklık,

Kanlı öksürük,

Nefes darlığı,

Kanlı kusma,

Karın ve göğüs ağrısı,

Fenalık hissi, şuur bulanıklığı,

Uykuya meyil ve genel durumda hızla bozulma.

Cilt enfeksiyonlarında ise hızla gelişen kızarıklık, enfeksiyon yerinde sıvı birikimi ve akıntı, şiddetli ağrı, sertlik, şişlik ve siyahlaşma olur.