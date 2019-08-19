Karaciğer yağlanması, toplumda yetişkinlerin yüzde 25’inde görülen bir sorun. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, bu soruna yol açan nedenlerin farkında olmak ve uzak kalma yollarını bilmek sorun yaşayan 4 kişiden biri olmamak demek. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler’den İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şeref Öncü, “İşlenmiş etler ve paketli gıdalar karaciğer yağlanmasına neden olan ürünlerin başında geliyor. Aşırı meyve tüketimi de karaciğerde yağlanmasına yol açıyor. Bu sorundan korunmak için fast food gıdalardan ve doymuş yağlarla kızartılan yiyeceklerden kaçınılması, bol su içilip, bol fiziksel aktivite yapılması gerekiyor”diyor. Karaciğer yağlanmasının iki çeşidi bulunuyor. Bunlardan biri basit yağlanmayken, diğeri yağlanmayla birlikte karaciğerde oluşan iltihap sonrası siroza kadar ilerleyebildiği için karaciğer yağlanmasını ciddi bir sorun olarak değerlendirmek gerekiyor.

ALKOLE DİKKAT!

Karaciğer yağlanmasının en önemli nedeninin obezite olduğu ve obeziteye neden olabilecek her tür durumun karaciğerde yağlanmaya yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Diyabetik hastaların karaciğer yağlanması sorunuyla daha kısa sürede karşılaştıkları görülüyor. Özellikle alkole bağlı karaciğer yağlanması, çok sık görülen bir problem olarak değerlendiriliyor.Kişi yaşamından alkolü çıkardıktan sonra yağlanma azalırken sorun durdurulamadığında hastalık siroza kadar ilerleyebiliyor.Karaciğer yağlanmasının nedenlerine bakıldığında altta yatan obezite veya diyabet gibi hastalıkların üzerine sıklıkla kötü beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği gibi sorunlar eklendiği belirtiliyor.

YEŞİL ÇAY VE TÜRK KAHVESİ TÜKETİN

Karaciğer yağlanmasından korunmak için bol su içilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, “karaciğer dostu” adı verilen; enginar, yaban mersini, ceviz, fındık, badem, avokado gibi gıdaların tüketilmesi öneriliyor. Günde 2 fincan Türk kahvesi ve yeşil çay içilmesi, ıspanak, maydanoz gibi yeşil sebzelerin çiğ olarak tüketilmesi de karaciğer sağlığı için faydalı bulunuyor.

İŞLENMİŞ ET VE PAKETLİ GIDALARDAN UZAK DURUN

İşlenmiş etler ve paketli gıdalar, karaciğer yağlanmasına neden olabilecek ürünlerin başında geliyor. Salam, sucuk, sosis, pastırma gibi doymuş yağ asit oranı yüksek olan besinler vücuttan atılamayıp karaciğerin içerisinde birikerek yağlanmaya neden olabiliyor.Bu nedenle bu tür besinlerin dikkatli tüketilmeleri öneriliyor.

TAHİN SEVENLERE KÖTÜ HABER!

Sabah kahvaltılarında genellikle pekmezle birlikte tüketilen tahinin karaciğer yağlanması yapan ve dikkatli tüketilmesi gereken gıdalardan biri olduğu belirtiliyor. Bunun nedeninin tahinin içeriğinde yüksek oranda doymuş yağ bulundurması olmasına dikkat çekiliyor.

FAST FOOD YERİNE SLOW FOOD

Hamburger, patates kızartması gibi hızlı tüketilen fast food gıdalardan ve doymuş yağlarla kızartılan yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Hızlı tüketilen gıdalar kan şekerinin aniden yükselmesine neden olup vücutta kilo kontrolünü zorlaştırdığı için yemeği yavaş yemek, sağlıklı, doğal ve içeriği yüksek sebzelerden zengin beslenmek gerekiyor.

PASTA BÖREK POĞAÇA TÜKETİMİNE DİKKAT!

Unlu ve şekerli gıdalar karbonhidrat grubu besinler arasında yer alıyor. Fazla karbonhidrat tüketimi vücuda, özellikle de karaciğere yağ olarak geri döndüğü için; pasta, börek, poğaça, makarna, baklava, çikolata, reçel, şekerleme gibi gıdalardan uzak durulması gerekiyor. Karaciğer yağlanması için ciddi tehdit oluşturanlar arasında; un ve şeker kadar tuz da bulunuyor. Ayrıca pirinç de içerinde yoğun karbonhidrat barındırdığı için tüketiminde çok dikkatli olunması gereken besinler arasında yer alıyor.

AŞIRI MEYVEDEN KAÇININ

Aşırı meyve tüketimi karaciğerde yağlanma yapıyor. Vücut ihtiyacından fazla meyve şekerini yağ olarak depoladığı için karaciğer yağlanması sorunu yaşamak istemeyenlerin meyve tüketiminde porsiyon kontrolü sağlamaları öneriliyor.

BAL KARACİĞER YAĞLANMASINI ÖNLEMEYE YARDIM EDİYOR

“Karbonhidrat içeren gıdalara dikkat!” demekle birlikte balı bu gıdalardan ayırmak gerekiyor. Yeterli miktarda bal tüketiminin karaciğer yağlanmasını önlemeye yardımcı olduğu ve günde 2 çay kaşığı bal tüketilebileceği belirtiliyor.

