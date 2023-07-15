Karadeniz'in incisi Ordu, plajlarıyla yüzme keyfi yaşatıyor

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Vatandaşlarımızdan bu uyarılara mutlaka uymalarını, cankurtaran arkadaşlarımızın hiç bir şekilde kendi keyfi olarak denizden kimseyi çıkarmayacağını bilmeleri gerektiğini istiyorum. Bu uyarıları dikkate alarak da deniz aktivitesini sonlandırmasını rica ediyoruz. Çünkü biz onların güvenliği için buradayız."

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Güneş, rip akıntısına karşı da uyarılarda bulunarak, "Normal dalga seyrinden hariç kıyıya gelen dalgaların tersine bir dalga hareketi ve orada bir beyazlanma, köpüklenme, denizin bir karışık hali varsa, bu yaklaşık 10 metre genişliğinde bir alandır, bu alanda denize girmesinler. Eğer ki bilmeden kazara girmişlerse ve bu rip akıntısına kapılmışlarsa kıyıya paralel bir şekilde sağ ya da sola yüzerek bu akıntıdan kolayca kurtulabilirler" şeklinde konuştu.