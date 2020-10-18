36 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Fatih Karagümrük ile ezeli rakibi Kasımpaşa, 7 yıl sonra derbi maça çıktı. Mücadele öncesinde iki takımdan dostluk mesajı geldi.

ISINMAYA AYNI TİŞÖRTLE ÇIKTILAR

Tarihi maç öncesi takımlar ısınmaya aynı tişörtü giyerek çıktı. Özel tasarlanan tişörtün üzerinde "2 dost, 2 komşu semt, 2 büyük takım", "Efsaneye tanık ol" "Kasımpaşa, Karagümrük, kardeşlik" ifadeleri yer aldı.

KASIMPAŞA'DAN STAT JESTİ

Bu sezona Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başlayan Fatih Karagümrük, dev stadın bakıma alınması nedeniyle Kasımpaşa maçı için yer bakarken ilk teklif ezeli rakibinden geldi. Kasımpaşalı yetkililer, mücadelenin Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanmasını teklif ederken Karagümrük cephesi bunu kabul etti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, bu duruma izin vermezken sonrasında Ülker Stadı'nda karar kıldı.