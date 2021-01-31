İHA

Karagümrük, Jeremain Lens konusunda mutlu sona ulaştı. Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak için gün boyu görüşmelerini sürdüren kırmızı-siyahlılar, oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Beşiktaş Yönetimi'nden bu futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşme iznini alan ve futbolcuyla bir araya gelen Karagümrük Yönetimi, Lens'i de uzun süren görüşmelerin ardından ikna etmeyi başardı. Sezon başından bu yana Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve siyah-beyazlı ekibin göndermek için yoğun uğraş verdiği Jeremain Lens, sezonun ikinci yarısında Karagümrük forması giyecek.