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Karagümrük taraftarından TFF'ye sert tepki

Karagümrük'ün Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından PFDK'ya sevk edilen Başkan Süleyman Hurma'nın 150 gün hak mahrumiyeti almasına kırmızı-siyahlılar büyük tepki gösterdi. Karagümrüklü taraftarlar, 'Yanındayız Süleyman Hurma' diyerek, alınan kararın yanlış olduğunu ifade etti.

Karagümrük taraftarından TFF'ye sert tepki

Karagümrük'ün iç sahada Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Başkan Süleyman Hurma, PFDK'ya sevk edilirken, Hurma'ya 150 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin TL para cezası verildi. Geçen sezon 255 gün hak mahrumiyeti alan ve bu cezası 225 güne indirilen Hurma, geçtiğimiz haftalarda cezasını tamamlamış ve tribündeki yerini almıştı. Ancak cezasını doldurduktan hemen sonra Hurma'ya 150 gün daha hak mahrumiyeti verilmesi, Karagümrük taraftarının tepkisine neden oldu. Sosyal medyada 'Yanındayız Süleyman Hurma' diyerek başkanlarına destek veren Karagümrüklüler, TFF'ye tepkileri yazdıkları bir bildiriyle belirttiler. Süleyman Hurma'nın, statsız ve tesissiz şekilde kulübü yukarıya taşımak için çalıştığının vurgulandığı bildiride, kararı alanlara da tepki gösterildi.

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