Bu gece Müslüman alemi 2023 yılının ilk sahuruna kalkacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile Karaman iftar saati ve sahur vakti de netlik kazandı. 23 Mart'ta ilk iftarını yapacak olan Müslümanlar yaşadığı ilin sahur ve iftar vakitlerini Ramazan İmsakiyesi üzerinden sorgulayabilecek. Konuyla ilgili merak edilen, "ilk sahura kaçta kalkılacak ve iftar vakti ezanı kaçta okunuyor? Karaman iftar vakti ne zaman" sorularının yanıtlarını sizler için derledik. İşte, 2023 Karaman İmsakiye Takvimi ile Karaman iftar saati ve sahur vakti...

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