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HaberlerGündem3. SayfaKarantinayı delip maskesiz dolaşmaya çıktı! - Haberler
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Bilecik'te karantinada olması gereken kişi maskesiz dolaşırken yakalandı!

Bilecik'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde test sonucu pozitif olan bir kişi, kentin işlek caddesinde maskesiz dolaşırken yakalandı

Karantinayı delip maskesiz dolaşmaya çıktı! - Haberler
AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte artırılan koronavirüs denetimleri kapsamında kentin en işlek noktası olan Atatürk Bulvarı üzerinde kontroller yaptı.

AA'nın haberine göre, denetimlerde maskesiz dolaştığı fark edilen ve HES kodu sorgulaması yapılan K.B'nin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle zorunlu izolasyon sürecinde olduğu tespit edildi.

K.B, haber verilen sağlık ekiplerince Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtta zorunlu karantinaya alındı, 3 bin 180 lira da para cezası uygulandı.

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