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Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmi bu akşam 20:00'da KANAL D ekranlarında yayınlanacak. Başrollerini Johnny Deep, Orlanda Bloom ve Geoffrey Rush'ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda da birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. İşte Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu ve oyuncuları haberimizde...

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmi filmi oyuncuları kimler? Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2003 yılında vizyona giren Walt Disney yapımı macera türündeki Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmi yönetmenliğini Gore Verbinski, senaristliğini ise Ted Elliott, Terry Rossio, Stuart Beattie, Jay Wolpert yapmıştır. İşte film hakkında merak edilenler...

KARAYİP KORSANLARI SİYAH İNCİ'NİN LANETİ FİLMİ KONUSU

Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti, genç bir kızı kurtarmaya çalışan korsan Jack Sparrow ile demirci Will Turner'ın maceralarını anlatıyor. Yerel vali Weatherby Swann'ın 12 yaşındaki kızı Elizabeth, Jamaica'ya yaptığı deniz yolculuğu esnasında bir gemi enkazıyla karşılaşırlar. Bu enkazdan kurtulabilen tek kişi küçük Will'dır. Elizabeth küçük çocuğun boynundaki altın madalyondan onun bir korsan olduğunu anlar, bu yüzden madalyonu alarak saklar. Yıllar sonra Elizabeth, azılı bir korsan olan Barbossa tarafından kaçırılır. Çılgın ve iyi yürekli bir korsan olan Jack Sparrow ise Elizabeth'in çocukluk arkadaşı Will Turner'la bir olur ve kızı kurtarmaya çalışırlar. Ancak bu gizemli madalyon hayalet gemiyi harete geçirerek gizemli incinin lanetini canlandıracaktır.

KARAYİP KORSANLARI SİYAH İNCİ'NİN LANETİ FİLMİ OYUNCULARI

Johnny Depp - Rolü : Captain Jack Sparrow
Geoffrey Rush - Rolü : Pirate Captain Barbossa/Captain Blackheart
Keira Knightley - Rolü : Elizabeth Swann
Orlando Bloom - Rolü : Will Turner
Jack Davenport - Rolü : Norrington
Jonathan Pryce - Rolü : Governor Weatherby Swann
John Boswall - Rolü : Wyvern
Lee Arenberg - Rolü : Pintel

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