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Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Karayolları Genel Müdürlüğü, karayolu inşa ve bakım-onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Son yıllarda kamuoyunda “duble yol” olarak bilinen yol yatırımlarıyla öne çıkan Genel Müdürlük, bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi yatırımların finansmanında, zaman zaman zorlansa da ek ödeneklerle rahat bir nefes aldı.

YILBAŞI ÖDENEĞİ 7.7 MİLYAR

Karayolları’na, yol yatırımları için 2019 yılı başında 7 milyar 736 milyon TL yatırım ödeneği ayrıldı. Genel Müdürlük, yıl içinde değişik tarihlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “ek ödenek” talebinde bulundu. Karayolları’na, yaz mevsiminde Merkez Bankası’nın (MB) ihtiyat akçesinden 2.5 milyar TL aktarıldı. Daha sonra da talep üzerine belli tutarlarda ödenek aktarıldı. Çok kısa bir süre önce de 1 milyar TL’lik ek ödenek tahsis edildi ve müteahhitlere hızla ödeme yapıldı.

2.5 MİLYAR TL’LİK YIL SONU ÖDENEĞİ

Ancak, bir yandan devam eden işler nedeniyle müteahhitlere borç birikti. Karayolları’nın, müteahhitlere 15-16 milyar TL düzeyinde borucu bulunuyordu.

Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine’den yeni bir ek ödenek talebinde bulundu. Yılın tamamlanmasına saatler kala 2.5 milyar TL’lik ek ödenek daha aktarıldı.

Karayolları’na, bugüne dek yatırımlar için ek ödeneklerle birlikte 23.5 milyar TL’yi aşkın tutar aktarıldı. Kaynaklar, alacakları bulunan müteahhitlere, ödemenin yapılmaya başlandığını belirtti.