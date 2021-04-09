Karayolları için 117 milyon TL harcanacak

AA

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM),yıl sonuna kadar kaza kara noktaları ile kaza potansiyeli yüksek 50 kesimdeki iyileştirme çalışmaları için 117 milyon lira harcama yapacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, KGM sorumluluğundaki yol ağı, bağlantı yollarıyla birlikte 3 bin 523 kilometre otoyol, 30 bin 974 kilometre devlet yolu ve 34 bin 136 kilometre il yolu olmak üzere toplam 68 bin 633 kilometreye ulaştı.

Kurum, yol geometrisinde iyileştirme, kavşak düzenlemesi, bölünmüş yol ve tırmanma şeridi yapımı, şerit genişletilmesi veya daraltılması, banket düzenlemesi, sığınma cebi inşası gibi çalışmalara da aralıksız devam ediyor.

Trafik güvenliği çalışmalarında 2003'ten bu yana 403 milyon 447 bin metrekare yatay işaretleme, 2 milyon 511 bin metrekare düşey işaretleme, 32 bin 621 kilometre oto korkuluk çalışması yapıldı. Ayrıca, 3 bin 363 kavşak sinyalize kontrollü hale getirildi. 1653 kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Bu yıl, KGM'nin sorumluluğundaki yol ağında bulunan güzergahlarda 50 kaza kara noktası daha iyileştirilecek, bu kapsamda 117 milyon lira harcanacak.

Bölünmüş yollar başta olmak üzere 1200 kilometre oto korkuluk yapacak olan KGM, 500 kilometre sarsma bandı uygulaması gerçekleştirilecek. Ayrıca, 26 milyon metrekare yatay, 110 bin metrekare düşey işaretleme yapılması hedefleniyor.

Genel Müdürlük, 2020-2021 kar ve buz mücadelesi çalışmalarında görevli 12 bin 626 personelin çabalarıyla 440 kar mücadele merkezinde, 10 bin 665 makine-ekipmanla yolları 7 gün 24 saat açık tutmaya çalışıyor.