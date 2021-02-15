Karda araç kullanırken bunlara dikkat! 0:00 / 0:00

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Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, başta Marmara bölgesi olmak üzere yurdun batı kesimlerini etkisi altına aldı. Birçok bölgedeki aşırı soğuk havalar ve etkisini artıran yoğun kar yağışı, trafik güvenliği adına sürücülerin daha çok dikkatli olmasını gerektiriyor. Otomotiv sektörünün farklı paydaşlarından da bu kapsamda çeşitli uyarıları yapıldı.

Intercity Sürüş Akademisi, yol koşullarının zorlaşmasına karşın sürücülere ipuçları verirken, araçların da zorlu hava koşulları için hazır olması gerektiğini vurguladı.

Karlı ve soğuk havalarda sürücülerin araçlarında mutlaka kış lastiği kullanmaları gerektiğini söyleyen Intercity Akademi Baş Eğitmeni Utku Uzunoğlu, doğru hava basıncının ayarlanması, silecek suyu kontrolü, kar zinciri bulundurulması gibi konularda aracın hazırlanması gerektiğini belirtti.

'KAZALARDAN KAÇINMAK BİZLERİN ELİNDE'

Uzunoğlu, "Sürücüler de her zamankinden çok daha dikkatli olmalı. Takip mesafesi, hız kontrolü ve çevre kontrolü gibi konular bu gibi zorlu hava koşullarında büyük önem taşıyor. Bu gibi zorlu hava koşullarında kazalardan kaçınmak bizlerin elinde. Bu nedenle tüm sürücüleri yetkili mercilerin ve uzmanların uyarılarını dikkate almalarını, sağlıkla yolculuk etmelerini diliyoruz" dedi.

Intercity Sürüş Akademisi'nden yapılan açıklamada, araçlarda kış lastikleri yoksa kesinlikle yola çıkılmaması, araçların lastik basıncının kesinlikle indirilmemesi, lastik basıncının etikete göre ayarlanması, silecek suyuna donma riskine karşın antifriz ekletilmesi, ani hızlanma, ani dönüş ve ani yavaşlamalardan kaçınılması, mümkün olan en düşük hızlarda kullanım yapılması, araç klimasının iç sirkülasyon modunda çalıştırılmaması ve taze hava modunda ön cama ayarlı şekilde açılmasına yönelik uyarılar yapıldı.

'SAKLAMA KOŞULLARINA DİKKAT EDİN'

Lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster'dan yapılan açıklamada da, soğuk hava şartlarında kış lastiği kullanımının önemine dikkat çekildi.

Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasını her segmentteki araç sahiplerinin güvenliği için öneren Euromaster, daha geniş sırt blokları ve kar birikimini önleyen ekstra kanallara sahip kış lastiklerinin yol tutuş için fazladan kavrama gücü sağladığını bildirdi.

Kış şartlarında 4 lastiğin kış lastiği olmasına ise savrulma ve kaymaların yaşanmaması açısından dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, lastiklerin sırt desenleri ve performans özellikleri farklı ise sürücünün direksiyon hakimiyetinin olumsuz etkilenebileceği uyarısı yapıldı.

Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, lastiklerin üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle kullanılabileceğini belirterek bu süreyi geçen lastiklerin fonksiyonlarını zamanla yitireceğini vurguladı.

Penalba, "Lastikler ağır koşullarda kullanıldıysa ve saklama koşullarına özen gösterilmediyse bu süre daha da kısa olacaktır. Keza araç kullanıcıları ve filo sahiplerinin, lastiklerini en uygun alanlarda muhafaza etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

7 DERECENİN ALTINDA KIŞ LASTİĞİ KULLANIN

Lastik üreticisi Continental'den yapılan uyarılarda ise, güvenli sürüş için hava şartlarına uygun lastik tercih edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Yapılan açıklamalarda, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü her yerde kış lastiği kullanılması önerildi.

Mevsimine uygun lastik kullanımının hem bireysel hem de genel trafik güvenliğinin sağlanması için önemini vurgulayan şirket, içinde bulunduğumuz hava koşullarında özellikle kış lastiği kullanılmasının önemine işaret etti.

Özel geliştirilmiş lastik hamuru ile üretilen kış lastiklerinin, sıcaklıklar düştüğünde dahi sertleşmeyerek yol tutuşu artırdığı kaydedildi.

AYNI MARKANIN AYNI DESENLİ LASTİKLERİNİ TERCİH EDİN

Bir diğer lastik üreticisi Goodyear da karlı havada güvenli sürüş için önerilerini sıraladı. Goodyear'dan yapılan açıklamada, aynı desene sahip 4 kış lastiği kullanımının önemi vurgulandı. Bu kapsamda, kış lastikleri bünyesinde farklı teknik özelliklerin bulunabileceği belirtildi ve en iyi performans için aynı markanın aynı desene sahip 4 kış lastiğinin kullanımı tavsiye edildi.

Şirketten yapılan açıklamada, güvenli sürüş için diş derinliğinin önemine de dikkat çekildi. Yasal olarak diş derinliğinin 1.6 mm altına inmemesi gerektiği hatırlatılırken, yola çıkmadan önce lastiklerin diş derinliğinin ölçümü ve yasal sınırın altında ise lastiklerin değişiminin gerektiği kaydedildi.

Goodyear'dan sürücülere yönelik yapılan uyarılarda, araç üreticisi tarafından önerilen ebatların kullanılmasının kış lastiği seçerken büyük önem taşıdığı ve araç üzerindeki orijinal lastiğin yük, hız endeksleri gibi kriterlere sadık kalınacak şekilde kış lastiği seçilmesi gerektiği bildirildi.

DÜŞÜK HIZLARDA SEYREDİN

Hava sıcaklığının kış lastiklerinin basıncını etkileyebileceği ve kış lastiklerinin ayda en az iki kere lastikler soğukken kontrol edilmesinin ihmal edilmemesi uyarısı da yapıldı.

Lastik basıncının da araç üreticisi tarafından önerilen değerde olması gerektiği vurgulanırken, karlı ve buzlu zeminlerde düşük hava basıncına sahip yaz lastiği kullanımının yol güvenliği bakımından oldukça tehlikeli olduğu belirtildi.

Kış aylarında yaz lastiklerinin yol tutuşunun yaz aylarına göre daha düşük olduğu da uyarılarda yer alırken, sürücülerin karlı ve buzlu zeminde düşük hızda seyretmesi gerektiği ifade edildi.

Araçta kış lastiği olsa bile, karlı havalarda takip mesafesine, yüksek hızda seyretmemeye, ani fren ve hızlanmadan kaçınmaya ve kısa farları sürüş esnasında sürekli açık tutmaya dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi. Akü kontrolünün yapılması ve radyatördeki suyun donmaması için antifriz kullanımı da şirketin uyarıları arasında yer aldı.