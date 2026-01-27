Karditsa Iaponiki - TOFAŞ: 79-93 (MAÇ SONUCU)
TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki 2. maçında Yunan ekibi Karditsa Iaponiki'yi deplasmanda 93-79 yenerek ilk galibiyetini aldı.
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden TOFAŞ, son 16 turu J Grubu'ndaki 2. maçında konuk olduğu Yunan kulübü Karditsa Iaponiki'yi 93-79 yendi.
Karditsa kentindeki Giannis Bourousis Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi ekibin 22-19 üstünlüğüyle tamamlandı. Fakat soyunma odasına 49-46 önde giden taraf TOFAŞ oldu.
Son periyot öncesi farkı 13 sayıya (62-75) yükselten TOFAŞ, karşılaşmayı 93-79 kazandı.
Gruptaki ilk galibiyetini alan Bursa ekibinde Besson 22 sayı, 5 ribaunt, Blazevic 19 sayı, 7 ribauntla oynadı.
Karditsa Iaponiki ise 2. maçından da mağlup ayrıldı.