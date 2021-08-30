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Kargolar bugün açık mı? 30 Ağustos'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu?

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı... Zafer Bayramı bilindiği üzere resmi tatil. Peki, bugün kargolar ev PTT çalışıyor mu? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilen sorunun cevabı...

Kargolar bugün açık mı? 30 Ağustos'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta PTT açık mı? PTT kargo bugün çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil... Bu nedenle bu iki sorunun cevabı özellikle PTT'de işi olanlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar resmi tatillerde hizmet vermediği için 30 Ağustos Zafer Bayramı yani bugün tüm kargolar kapalı...

Dolayısıyla diğer kargolarda olduğu gibi PTT şubeleri ve PTT Kargo bugün kapalı olacak ve hizmet verilmeyecek. Yani kargo teslimatı ve kargo kabulü bugün yapılmayacak.

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