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        Haberler Bilgi Gündem Karneler ne zaman verilecek? 2025 Karneler ne zaman basılıyor, karne günü ne zaman? İşte karne günü tarihi

        Karneler ne zaman basılıyor? İşte karne günü tarihi

        Yeni eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, öğrenciler ve aileler karne günü için geri sayıma başladı. Türkiye genelindeki okullarda, yakın zamanda son ders zili çalacak ve öğrenciler heyecanla karnelerini alacak. Bir dönemin çalışkanlığını ve emeğini temsil eden karneler, veliler için de çocuklarının akademik ilerlemesini gözlemleme fırsatı sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, karneler bu yıl da aynı tarihte e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki, Karneler ne zaman basılıyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 21:07 Güncelleme: 14.01.2025 - 21:09
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        Türkiye’de 2025 yarıyıl tatili yaklaşırken karne günü heyecanı şimdiden hissedilmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, okullarda karneler yakında dağıtılacak. Binlerce öğrenci, yoğun bir dönemin ardından akademik başarılarını belgeleyen karnelerine kavuşacak. Veliler ise bu gün sayesinde çocuklarının gelişimini değerlendirme ve onları motive etme şansı bulacak. İşte ayrıntılar...

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        KARNELER NE ZAMAN BASILIR 2025?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, öğretmenlerin not girişlerini tamamlamasının ardından karneler 15 Ocak 2025 Çarşamba günü basılmaya başlanması öngörülüyor. Bu tarihten sonra karneler okullara ulaştırılarak karne günü için hazır hale getirilecektir.

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        OKULLAR HANGİ TARİHTE TATİL OLACAK?

        2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek ve bu tarihten itibaren öğrenciler yarıyıl tatiline çıkacaktır. Sömestr tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecektir. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayarak eğitim maratonu kaldığı yerden devam edecektir.

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