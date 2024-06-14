Karneler saat kaçta verilecek? İlkokul, ortaokul, lise karneleri basıldı mı, ne zaman verilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında karnelerin verileceği saat gündeme geliyor. 5 Şubat'ta başlayan ikinci dönem bugün sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı karneleri 14 Haziran 2024 Cuma günü dağıtılacak. Peki bugün karneler saat kaçta verilecek? İlkokul, ortaokul, lise karneleri basıldı mı, ne zaman verilecek?
Bugün karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 20 Milyondan fazla öğrenci için yaz tatili bugünden itibaren başlıyor. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atmak için sabırsızlanırken, cuma günü karne veriliş saatini merak ediyor. Peki Karneler saat kaçta verilecek, karneler basıldı mı? 2024 MEB İlkokul, ortaokul, lise karne tören saati
KARNELERSAAT KAÇTA ALINACAK?
İkinci dönem, 14 Haziran 2024 günü Cuma sona erecek. Karnelerin basıldığı tarihe göre öğrenciler, öğretmenlerin kanaat notları noktasında yapacağı değerlendirmeleri sorgulayabilecekler. Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.
KARNELER BASILDI MI, NE ZAMAN BASILACAK?
2023-2024 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Milyonlarca öğrenci karnesini aldıktan sonra yaz tatiline başlayacak. Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır. Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.
KARNELERİ ALMAK ZORUNLU MU?
Karneler okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler tarafından okul müdürlüğünden de alınabiliyor.