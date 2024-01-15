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        Haberler Gündem Karnesinde 2 olan takdir-teşekkür alabilir mi? İlkokul, ortaokul, lise karnede 2 olursa belge alınır mı?

        Karnede 2 olursa belge alınır mı? Karnesinde 2 olan takdir-teşekkür alabilir mi?

        Karne günü için heyecanlı bekleyiş başladı. Karnesinde düşük notu bulunanlar belge alıp alamayacaklarını merak ediyor. 22 Ocak'ta başlayacak olan yarıyıl tatili öncesi veliler ve öğrenciler "Karnesinde 2 olan takdir-teşekkür alabilir mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 11:38 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:38
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        1

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 22 Ocak itibarıyla yarıyıl tatline başlayacak. Belge alabilmek için istenen şartların başında dönem sonunda hiçbir dersin 1 olmaması gerekiyor. Peki, karnesinde 2 olan takdir-teşekkür belgesi alabilir mi? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizde...

        2

        KARNESİNDE 2 OLAN TEŞEKKÜR BELGESİ ALABİLİR Mİ?

        Karnesinde 2 olan öğrenciler, diğer puanlar tutuyorsa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir. Ancak Türkçe ve Matematik derslerinin ortalamasının 2 olmaması gerekiyor. Bu derslerin ortalaması en az 3 olmalı. Bu dersler dışında karnesinde 2 olan öğrenciler genel not ortalamasını tutturursa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir.

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        3

        KARNEDE 2 OLURSA BELGE ALINABİLİR Mİ?

        Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için öncelikle öğrencilerin karnelerinde zayıf ders yani 1 notunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca not ortalamasının da belli bir puana ulaşması gerekiyor. Ancak Türkçe ve Matematik dersleri 2 ise öğrenciye teşekkür belgesi ve takdir belgesi verilemez. Teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olması gerekiyor.

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        4

        TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

        Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için öğrencilerin herhangi bir dersten zayıfı olmaması gerekiyor. Teşekkür belgesi almak için öğrencinin dönem sonu not ortalamasının 70,00 - 84,99 arasında olması gerekiyor.

        E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

        Takdir belgesi almak için karnede zayıf ders olmamalı. Ayrıca Türkçe ve Matematik derslerinin de en az 3 olması gerekiyor. Takdir alabilmek için dönem sonu ortalamasının 85,00 ve daha yukarı olması gerekiyor.

        E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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