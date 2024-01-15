Haberler Gündem Karnesinde 2 olan takdir-teşekkür alabilir mi? İlkokul, ortaokul, lise karnede 2 olursa belge alınır mı?

Karnede 2 olursa belge alınır mı? Karnesinde 2 olan takdir-teşekkür alabilir mi? Karne günü için heyecanlı bekleyiş başladı. Karnesinde düşük notu bulunanlar belge alıp alamayacaklarını merak ediyor. 22 Ocak'ta başlayacak olan yarıyıl tatili öncesi veliler ve öğrenciler "Karnesinde 2 olan takdir-teşekkür alabilir mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında... Habertürk Giriş: 15.01.2024 - 11:38 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:38 facebook

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İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 22 Ocak itibarıyla yarıyıl tatline başlayacak. Belge alabilmek için istenen şartların başında dönem sonunda hiçbir dersin 1 olmaması gerekiyor. Peki, karnesinde 2 olan takdir-teşekkür belgesi alabilir mi? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizde...

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KARNESİNDE 2 OLAN TEŞEKKÜR BELGESİ ALABİLİR Mİ? Karnesinde 2 olan öğrenciler, diğer puanlar tutuyorsa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir. Ancak Türkçe ve Matematik derslerinin ortalamasının 2 olmaması gerekiyor. Bu derslerin ortalaması en az 3 olmalı. Bu dersler dışında karnesinde 2 olan öğrenciler genel not ortalamasını tutturursa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir. E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ