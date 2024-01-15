Karnede 2 olursa belge alınır mı? Karnesinde 2 olan takdir-teşekkür alabilir mi?
Karne günü için heyecanlı bekleyiş başladı. Karnesinde düşük notu bulunanlar belge alıp alamayacaklarını merak ediyor. 22 Ocak'ta başlayacak olan yarıyıl tatili öncesi veliler ve öğrenciler "Karnesinde 2 olan takdir-teşekkür alabilir mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 22 Ocak itibarıyla yarıyıl tatline başlayacak. Belge alabilmek için istenen şartların başında dönem sonunda hiçbir dersin 1 olmaması gerekiyor. Peki, karnesinde 2 olan takdir-teşekkür belgesi alabilir mi? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizde...
KARNESİNDE 2 OLAN TEŞEKKÜR BELGESİ ALABİLİR Mİ?
Karnesinde 2 olan öğrenciler, diğer puanlar tutuyorsa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir. Ancak Türkçe ve Matematik derslerinin ortalamasının 2 olmaması gerekiyor. Bu derslerin ortalaması en az 3 olmalı. Bu dersler dışında karnesinde 2 olan öğrenciler genel not ortalamasını tutturursa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir.
KARNEDE 2 OLURSA BELGE ALINABİLİR Mİ?
Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için öncelikle öğrencilerin karnelerinde zayıf ders yani 1 notunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca not ortalamasının da belli bir puana ulaşması gerekiyor. Ancak Türkçe ve Matematik dersleri 2 ise öğrenciye teşekkür belgesi ve takdir belgesi verilemez. Teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olması gerekiyor.
TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?
Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için öğrencilerin herhangi bir dersten zayıfı olmaması gerekiyor. Teşekkür belgesi almak için öğrencinin dönem sonu not ortalamasının 70,00 - 84,99 arasında olması gerekiyor.
TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?
Takdir belgesi almak için karnede zayıf ders olmamalı. Ayrıca Türkçe ve Matematik derslerinin de en az 3 olması gerekiyor. Takdir alabilmek için dönem sonu ortalamasının 85,00 ve daha yukarı olması gerekiyor.