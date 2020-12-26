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Ticari araç üreticisi Karsan, Fransız taşımacılık şirketlerinden SAVAC Grubu’na beşinci Jest Electric’in teslimatını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada geçen dönemde Fransız firmaya 4 adet Jest Electric teslimatı yapan Karsan’ın yeni teslimatında, Jest Electric’in olumlu geri dönüşler alması etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, Jest Electric, 170 beygir güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor.

210 kilometreye kadar menzil sunan ve 6 metrelik küçük otobüs sınıfında yer alan Jest Electric, enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalarını yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor.

10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemine sahip.