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Ticari araç üreticisi Karsan, gerçek yol koşullarına hazır Seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü Otonom e-Atak’ı, ABD’ye gönderdiğini açıkladı.

Ülkedeki Michigan State University’nin (MSU) akıllı mobilite ekosistemi oluşturma hedefi kapsamında gerçekleşen bu adımla Otonom e-Atak'ın, kapsamlı testler ve federal onayından sonra Michigan State University öğretim üyeleri, üniversite personeli, öğrenciler ve ziyaretçilerin taşınmasında kullanılacağı kaydedildi.

Üniversite içinde 4 kilometrelik bir rotada çalışacak olan Otonom e-Atak'ın, üniversitenin elektrikli ve otonom araçlar konusundaki veri toplama ve iyileştirme çalışmalarında da kullanılacağı aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, "Mobilitenin geleceğinde hep bir adım önde olma vizyonumuzla, Karsan olarak geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizle ulaşım geleceğine yön veriyoruz. Otomotiv ve teknoloji dünyasının nabzının attığı ABD’nin önemli üniversitelerinden Michigan State University’nin gerçek trafik koşullarının yer aldığı devasa büyüklükteki kampüsünde Otonom e-Atak aracımızın kullanılacak olmasından dolayı gururluyuz" diye konuştu.

Otonom e-Atak’ın geliştirilmesinde Karsan’ın birlikte çalıştığı, otonom ve bağlantılı toplu taşıma araçları için “Seviye 4 Otonom Sürüş Yazılım Platformu” geliştiren yerli teknoloji şirketi ADASTEC'in CEO’su Dr. Ali Ufuk Peker de, test sürüşlerinden toplanan verilerin Otonom e-Atak ile en ideal sürüş ayarlamalarının yapılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, toplam 630 seferin gerçekleşeceği test aşaması boyunca saatte 25 kilometre hızla seyir edecek olan Otonom e-Atak, testler tamamlandıktan sonra 2022 bahar döneminde hızını 40 kilometreye çıkaracak.