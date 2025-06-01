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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kartal Kayra Yılmaz'dan açıklama: Beşiktaş'a döneceğim! - Beşiktaş Haberleri

        Kartal Kayra Yılmaz'dan açıklama: Beşiktaş'a döneceğim!

        Kayserispor formasını kiralık olarak giyen ve bonservisi Beşiktaş'ta olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, "Kulübüm Beşiktaş'a döneceğim ve orada oynamak istiyorum. Benim için bir B, C ya da D planı yok." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 18:26 Güncelleme: 01.06.2025 - 18:26
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        "Beşiktaş'a döneceğim!"
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        Kayserispor formasını kiralık olarak giyen ve bonservisi Beşiktaş'ta olan 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Kartal Yılmaz, Transfermarkt'a özel açıklamalarda bulundu.

        Geride kalan sezonu, kişisel gelişimini ve saha içindeki rolünü değerlendiren Yılmaz, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'a dönüş hedefini net bir şekilde ortaya koydu. Avrupa'da oynama hayalini de dile getiren genç oyuncu, bu sezon gösterdiği performansla hem bireysel hem de takım anlamında önemli bir çıkış yakaladığını söyledi.

        İşte Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleri:

        "Bu sezon Kayserispor forması giyiyorsunuz ve bu sezon 33 maçta 9 skor katkısı sağladınız. Bu sezon sizin açınızdan nasıl geçti?"

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        Kartal Kayra Yılmaz: Takıma skor katkısı yapma anlamında, kariyerimin en iyi sezonu olduğunu söyleyebilirim. Aslında çok daha fazlası da olabilirdi; ancak ben, bireysel hedeflerden çok takımın hedeflerini ön planda tutan bir oyuncuyum. Yine de benim açımdan her yönüyle tatmin edici bir sezon oldu diyebilirim."

        "Beşiktaş altyapısından yetişen bir oyuncu olarak, şu an kendinizi Beşiktaş A Takımı için hazır hissediyor musunuz?"

        Kartal Kayra Yılmaz: Beşiktaş, sadece altyapısından yetiştiğim kulüp değil; aynı zamanda desteklediğim takım. Aslında bu seviyeye hazır olduğumu sadece şimdi değil, daha önce de hissediyordum. Özellikle geçen yaz bu konuda kendime olan güvenim tamdı, ancak şartlar farklı şekilde gelişti. Bu sezon ortaya koyduğum performansla kulübüme katkı verebileceğimi net bir şekilde göstermiş oldum.

        "BEŞİKTAŞ'A DÖNECEĞİM"

        "Gelecek sezona dair planlarınız netleşti mi? Önümüzdeki süreçte neler yapmak istiyorsunuz?"

        Kartal Kayra Yılmaz: Aslında her şey benim için net. Kulübüm Beşiktaş'a döneceğim ve orada oynamak istiyorum. Benim için bir B, C ya da D planı yok. Nerede olursam olayım, çıkabileceğim her maça çıkmak ve takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak istiyorum.

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        "Orta vadede Avrupa'ya transfer olma gibi bir planınız ya da hayaliniz var mı?

        Kartal Kayra Yılmaz: Bu konuyla ilgili net bir zaman vermek doğru olmaz, ancak yurt dışında oynamak elbette hedeflerim arasında. Avrupa'da oyun tarzıma uygun ligler olduğunu ve buralarda başarılı olabileceğimi düşünüyorum. Zaten futbol dünyasında her an her şeyin değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

        A MİLLİ TAKIM

        "Daha önce U21 Milli Takımın formasını giymiştiniz, A Milli Takım şansınız olduğunu düşünüyor musunuz?"

        Kartal Kayra Yılmaz: Milli Takım forması giymek, tarif edilemez bir gurur. Bu duyguyu alt yaş kategorilerinde ve U21 Milli Takımı'nda yaşama fırsatı buldum. Bu sezon ortaya koyduğum performansı istikrarlı bir şekilde sürdürürsem, A Milli Takım için ciddi bir şansım olduğunu düşünüyorum.

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