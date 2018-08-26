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Kartal, Negredo'dan feda isteyecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, takımdan ayrılmaması halinde Alvaro Negredo ile yeniden masaya oturacak. İspanyol golcüden "feda" isteyecek olan Kartal, kabul etmesi halinde kontratı da uzatacak

26 Ağustos 2018 Pazar, 12:01:52 | Güncelleme:

Beşiktaş'ta Negredo konusunda yeni bir karar alındı. Milliyet'in haberine göre Siyah-beyazlılar, istenilen şartlarda teklif olmaması durumunda Alvaro Negredo ile yeri mukavele yapmayı planlıyor.

Bu yıl 25 maç ve üzerinde resmi maça çıkması halinde sözleşmesi bir sene daha uzayacak olan İspanyol golcüye, indirim yapması halinde, artı bir olan opsiyonu anında devreye sokacak. Mevcut sözleşmesine göre Negredo, Türkiye Kupası dışında bu sayıya ulaşması durumunda bir yıl daha 4 milyon euro garanti paraya oynayacak.

Bu yıl 4 milyon 350 bin Euro alacak olan Negredo'dan dövizin kurundaki yükseliş nedeniyle fedakarlık istemeye hazırlanan Beşiktaş Yönetimi, iki yıl için toplam 6 milyon euro vermeyi planlıyor. Siyah-beyazlıların, Negredo'nun yeni sözleşmeye ekstra bonuslar vermeyi düşündüğü de öğrenildi. Hala başka bir takıma gitmesi gündemde olduğu için yeni sözleşme konusunda acele etmeyen yönetim, bu durumda Love'u kulüpten göndermeye çalışacak.

Göztepe ile görüşmelerini sürdüren Brezilyalı golcünün ayrılması halinde, Negredo'yu takımda tutmaya daha sıcak bakacak olan Beşiktaş Yönetimi, transferdeki tüm enerjisini başka mevkilere verecek.

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