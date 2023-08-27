Kaşıkçı Elması'nın rivayetlere dayanan bulunuş hikâyesi! Elmas çöpte mi bulundu?
Dünyanın en tanınan 22 elmasından biri olan Kaşıkçı Elması'na dair birçok rivayet var. Rivayetler, Napolyon'dan başlayarak, elmasın çöpte bulunmasına kadar gidiyor.
Dünyanın en tanınan elmaslarından biri olan Kaşıkçı Elması, 86 karat ve çevresinde çift şeritli olmak üzere 49 tane küçük elmas bulunuyor.
Elmasın isminin ise şeklinden geldiği düşünülüyor; oval ve bir kaşığı andıran kesiminin ona Kaşıkçı Elması isminin verilmesini sağladığı iddia ediliyor.
Elmasın, Osmanlı sarayına nasıl geldiğine dair ise iki farklı, doğrulanamayan rivayet var.
Fotoğraf: İHA
İlk rivayete göre; 1699 yılında İstanbul’da bir adam Eğrikapı çöplüğünde dolaşırken yuvarlak bir taş bulur ve bunun elmas olduğunu anlamaz. Taşı alır ve bir kaşıkçıya, üç tahta kaşık karşılığında satar.
Kaşıkçı ise taşı bir kuyumcuya 10 akça karşılığında verir. Kuyumcu ise arkadaşları sayesinde taşın değerli bir şey olduğunu anlayınca; taşın ona gelmesini sağlayan herkesle kavga eder ve kuyumcu, diğerlerine sus payı olarak birer kese akça verir.
Fotoğraf: AA
Derken, bu kez de Sadrazam Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa taşı duyar ve kendisi almak ister ancak ona da kısmet olmaz ve Padişah Dördüncü Mehmet emir vererek taşı aldırır ve saraya getirerek, işlenmesi için zanaatkarlara verir.
Bir zamanlar çöplükte bekleyen taş işlenince, meydana 86 karatlık nadide bir elmas çıkar. Kuyumcubaşıya Kapıcıbaşılık rütbesiyle bir kese bahşiş verilir.
Fotoğraf: AA
Başka bir rivayet; elmasın, Napolyon'un annesinden satın alındığını anlatır. Öyküye göre 1774 yılında Pigot adlı bir Fransız subayı, bu elması Hindistan'dan satın alarak ülkesine götürür. Bir süre sonra elması, Napolyon'un annesi satın alır.
Fotoğraf: AA
Elmas uzun süre burada kalır ancak anne, oğlu Napolyon sürgüne gönderilince elması satmak zorunda kalır. Elması, o sırada Fransa'da bulunan Tepedelenli Ali Paşa'nın bir adamı satın alır ve elması Paşa'ya getirir. Tepedelenli Ali Paşa, II. Mahmut zamanında devlete karşı ayaklandığı gerekçesiyle öldürülür. Tepedelenli Ali Paşa'nın mal varlığına el koyulur. Böylelikle "Kaşıkçı Elması" hazineye girer.
Fotoğraf: İHA