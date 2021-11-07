Kasım ayı indirim günleri yani Black Friday (Efsane Cuma) indirimleri ve Bekarlar Günü indirimleri öncesi nefesler tutuldu. En çok merak edilip araştırılanlar arasında ise "Black Friday yani Efsane Cuma indirimleri ne zaman?" ve "Bekarlar Günü en zaman?" soruların cevabı. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilen Kasım Ayı indirim günü tarihleri...

BLACK FRİDAY 2021 NE ZAMAN?

Türkiye'de Black Friday ve Efsane Cuma olarak bilinen bu indirim çılgınlığı 27 Kasım 2021 tarihinde başlayacak.

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

BLACK FRİDAY'DE HANGİ MAĞAZALAR İNDİRİMDE OLACAK?

Trendyol'da genelde 1 gün süren indirim günleri bu yıl istekler üzerine 3 gün boyunca devam edecek. 23-26 Kasım'da uygulanan Efsane Fırsatlar

BLACK FRİDAY'İN TARİHÇESİ

BLACK FRİDAY NEDİR, İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

BEKARLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı. Bekarlar Gününün 11/11 olarak belirlenmesinin ise Tarih de dört yalnız 1'den oluşan tarih olması nedeniyle Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bekarlar günü bugün 11 Kasım Perşembe gününe denk gelecek.