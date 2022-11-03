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Kasım ayı kira artış oranı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak

Kasım ayı kira artış oranı Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Bilindiği üzere kira artış oranı kontratın yenileceği aydan bir önceki ayın 12 aylık enflasyon farkına göre zamlanıyor. Ancak yeni düzenlemeyle kira artış oranında 1 Temmuz 2023'e kadar üst limit sınırı uygulanıyor. Ekim ayı itibariyle 12 aylık enflasyon oranın üst limitin altında gelmesi halinde kira artış oranı TÜFE oranınında üst limit TÜFE oranı olacak.

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  • KASIM KİRA ARTIŞ ORANI| 2022 Kasım ayı kira artış oranı bugün belli oluyor! Yüzde 25 üst limit şartı kalktı mı?

    Kasım ayı kira artış oranı açıklandı mı? Kira artış oranı bilindiği üzere kira kontratının yenileneceği aydan bir önceki aya ait enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Yani kira kontratını Kasım ayında yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar Ekim ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması oranına göre belli oluyor. 
  • KASIM KİRA ARTIŞ ORANI| 2022 Kasım ayı kira artış oranı bugün belli oluyor! Yüzde 25 üst limit şartı kalktı mı?

    EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 

    Kasım ayı kira artış oranı normal şartlarda Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli oldu.

    2022 Ağustos ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 54,69 olarak kaydedildi. Normal şartlarda  kira artış oranının üst sınırının da Eylül ayında yüzde 54,69 olması gerekiyordu.
  • KASIM KİRA ARTIŞ ORANI| 2022 Kasım ayı kira artış oranı bugün belli oluyor! Yüzde 25 üst limit şartı kalktı mı?

    Ancak kira artış oranıyla ilgili getirilen kısıtlama nedeniyle 12 aylık enflasyon oranının yüzde 25'in üzerinde olması halinde kira zammı yüzde 25'te sınırlandırılıyor. 
  • KASIM KİRA ARTIŞ ORANI| 2022 Kasım ayı kira artış oranı bugün belli oluyor! Yüzde 25 üst limit şartı kalktı mı?

    Ekim ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. 

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