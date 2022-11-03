Kasım ayı kira artış oranı açıklandı mı? Kira artış oranı bilindiği üzere kira kontratının yenileneceği aydan bir önceki aya ait enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Yani kira kontratını Kasım ayında yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar Ekim ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması oranına göre belli oluyor.