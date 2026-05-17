Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Galatasaray Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU

        Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa, evinde şampiyon Galatasaray'ı 1-0 yenerek puanını 35'e yükseltti ve 14. sıradan 13. sıraya çıkarak ligde kaldı. Adrian Benedyczak'ın golüne çare bulamayan ve ligdeki 5. mağlubiyetini alan Galatasaray, sezonu 77 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 22:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'ı mağlup eden Kasımpaşa ligde kaldı!

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yenen Kasımpaşa, puanını 35'e çıkardı ve 14. sıradan 13. sıraya tırmanarak küme düşme tehlikesinden kurtuldu.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 27. dakikada Adrian Benedyczak attı.

        Bu sonucun ardından Galatasaray, sezonu 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 77 puanla tamamladı.

        Sarı Kırmızılılar, Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor mağlubiyetlerinin ardından Kasımpaşa'ya da yenilince sezonu toplamda 5 mağlubiyetle kapatmış oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

        Sevda Demirel, Maçka Parkı'nda yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Dengesini kaybederek yere düşen Demirel'in ayağı kırıldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"