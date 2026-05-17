Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yenen Kasımpaşa, puanını 35'e çıkardı ve 14. sıradan 13. sıraya tırmanarak küme düşme tehlikesinden kurtuldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 27. dakikada Adrian Benedyczak attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, sezonu 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 77 puanla tamamladı.

Sarı Kırmızılılar, Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor mağlubiyetlerinin ardından Kasımpaşa'ya da yenilince sezonu toplamda 5 mağlubiyetle kapatmış oldu.