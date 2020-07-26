Süper Lig 2019-2020 sezonunun son maçında şampiyon Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de 33 haftada topladığı 69 puanla son hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan etmişti. Ligin orta sıralarında yer alan Kasımpaşa ise son haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.
KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 1
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadadi, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Yusuf, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Koita
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Aziz, Ponck, Mehmet, Caicara, Gökhan, Berkay, Aleksic, Elia, Visca, Guldbrandsen
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
KASIMPAŞA'DAN BÜYÜK JEST
Öte yandan ev sahibi Kasımpaşa, Başakşehir'e örnek bir jest yapacak. Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Fatih Saraç, şampiyon Başakşehir'i bugünkü maçta çiçek ve alkışla karşılayacaklarını söylemişti.
ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BAŞAKŞEHİR'DE
Medipol Başakşehir, bu maçın ardından şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirecek. Müsabaka sonrasında Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geçecek turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak. Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve forma giyen eski futbolcular da davet edildi.
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