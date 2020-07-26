Süper Lig 2019-2020 sezonunun son maçında şampiyon Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de 33 haftada topladığı 69 puanla son hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan etmişti. Ligin orta sıralarında yer alan Kasımpaşa ise son haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 17.00

YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadadi, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Yusuf, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Aziz, Ponck, Mehmet, Caicara, Gökhan, Berkay, Aleksic, Elia, Visca, Guldbrandsen

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

KASIMPAŞA'DAN BÜYÜK JEST

Öte yandan ev sahibi Kasımpaşa, Başakşehir'e örnek bir jest yapacak. Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Fatih Saraç, şampiyon Başakşehir'i bugünkü maçta çiçek ve alkışla karşılayacaklarını söylemişti.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BAŞAKŞEHİR'DE

Medipol Başakşehir, bu maçın ardından şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirecek. Müsabaka sonrasında Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geçecek turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak. Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve forma giyen eski futbolcular da davet edildi.