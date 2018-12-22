Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
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KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 19:00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: BeIN Sports 1
KASIMPAŞA: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Sa, Koita, Trezeguet, Diagne
YEDEKLER: Eray, Onur, Özgür, Hakan, Tarkan, Eduok, Mustafa
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Lens, Mustafa Pektemek.
YEDEKLER: Tolga, Utku, Fatih, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Cyle Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
31. RANDEVU
Beşiktaş ile Kasımpaşa, lig tarihinde 31. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 30 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı. Beşiktaş'ın 64 golüne, Kasımpaşa 27 golle cevap verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maç 2-2 tamamlandı. Vodafone Park'taki müsabakayı ise ev sahibi Beşiktaş 2-1 kazandı.
BEŞİKTAŞ SON YILLARDA KAZANMAKTA ZORLANIYOR
Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 6 maçın 4'ünde puan kaybetti. Ligdeki son 6 karşılaşmada taraflar ikişer galibiyet aldı, iki maç da berabere sonuçlandı.
KASIMPAŞA EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAYBETMEDİ
Sezonun flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Süper Lig'de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 3 maçta mağlup olmadı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki son 3 maçta ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017'de aynı sonuçla 2-1 galip geldi, geçen sezonki müsabaka 2-2 tamamlandı.
CANER ERKİN CEZALI
Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa deplasmanına Caner Erkin'den yoksun çıkıyor. Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Caner Erkin, karşılaşmada görev yapamayacak.
Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
DIAGNE FIRTINASI
Kasımpaşa formasıyla attığı 18 golle Spor Toto Süper Lig'in gol krallığı yarışında zirvede yer alan Mbaye Diagne, yalnızca sayı değil verimlilik bakımından da Lionel Messi (14 gol), Edinson Cavani (10), Neymar (11) gibi yıldız oyuncuları geride bıraktı.
Süper Lig'deki performansıyla Senegal Milli Takımı'na davet edilen Diagne, bu sezon 80 dakikaya bir gol sığdırarak en verimli 10 skorer listesinin 4. sırasında kendisine yer buldu.
Barcelona'dan Messi 81,5 dakika, PSG'den Cavani 83,2 dakika, bir diğer PSG'li Neymar da 94,4 dakikada bir ağları sarstı.
MUSTAFA DENİZLİ'NİN MAÇ ÖNÜ DEĞERLENDİRMESİ
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Beşiktaş ile yapacakları mücadeleden güzel bir futbolla, mutlu ayrılmak istediklerini belirtti.
Denizli, ilk yarının son maçında kendileriyle aynı puana sahip, daha önce görev yaptığı değerli bir takımla karşı karşıya geleceklerini kaydederek, "Bütün çabamız hem taraftarımızın güzel bir maç seyretmesi hem de mücadeleden mutlu ayrılmak üzerine olacaktır." ifadesini kullandı.
Türk futbol seyircisine iyi futbol izletmeye devam etmek istediklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Her konuşmamda söylüyorum, hedefimiz Kasımpaşa'yı Avrupa'ya taşımak. Bunu mutlaka başaracağız. Kasımpaşalıların bundan şüphesi olmasın. Beşiktaş ile çok güzel bir maç oynayacağımıza kesinlikle eminim." değerlendirmesinde bulundu.
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