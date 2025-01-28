Kasımpaşa'da Burak Yılmaz dönemi!
Hakan Keleş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaştığını duyurdu
Trendyol Süper Lig'de 25 puanla 12. sırada yer alan Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu.
Kasımpaşa teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaştığını duyurdu.
Kasımpaşa'nın açıklama:
"Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır.
Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
Teknik Direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçti.
5 maç Beşiktaş'ın başında kalan Burak Yılmaz ardından Kaysersispor ile anlaştı. Burak Yılmaz son olarak Kayserispor'u çalıştırdı ve 30 Eylül 2024'te görevinden ayrıldı.