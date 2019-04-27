Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 29 Nisan Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Sakatlığı bulunan Ramazan Köse idmana katılmazken, Veysel Sarı takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.
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