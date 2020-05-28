Ligin köklü camialarından Kasımpaşa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor... Paşa'nın Portekizli yıldızı Quaresma, ligde kalan 8 haftayı değerlendirdi ve Kasımpaşa'da mutlu olduğunu söyledi.

Paşa'nın dünyaca ünlü yıldızı, "Takım olarak koronavirüs salgını öncesi iyi bir grafik yakalamıştık. Verilen aranın ardından çalışmalara sıkı bir şekilde tekrar başladık. Kalan 8 haftada da aynı grafiği sürdürerek bulunduğumuz noktanın üstünde ligi bitirmek istiyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

Öte yandan Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner'in oğlu Mehmed F. Ciner ve kızı Zeynep Ayşe Ciner, Quaresma'nın çalışmalarını takip etti. Antrenmanın ardından Quaresma, Mehmed F. Ciner ile fotoğraf çektirdi.