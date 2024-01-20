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        Kasımpaşa - Hatayspor CANLI YAYIN

        Kasımpaşa - Hatayspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 13:00 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:33
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        STAT: Recep Tayyip Erdoğan

        SAAT: 13.30

        YAYIN: beIN Sports

        HAKEM: Abdullah B. Taşkınsoy

        Kasımpaşa: Gianniotis, Sadık, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa

        Hatayspor: Bekaj, Kilama, Maksimovic, Kerim, Kamil, Görkem, Aburjania, Bashiru, Ömer, Rivas, Strandberg.

        Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Kasımpaşa, 26 puanla 10. sırada bulunuyor.

        Son 8 maçta 4 puan toplayabilen Atakaş Hatayspor ise 14. sırada yer alıyor.

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