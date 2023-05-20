İstanbulspor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa (3B 5M), son beş karşılaşmada rakibinden puan alamadı.

Kasımpaşa'ya konuk olduğu altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden (3G 2B) ve son iki karşılaşmayı beşer gol atarak kazanan İstanbulspor, 1963/64 sezonundan bu yana rakibine ilk kez konuk oluyor.

İstanbul takımlarını ağırladığı son 11 Süper Lig maçını kazanamayan (4B 7M) ve bu karşılaşmaların tamamında gol yiyen (toplam 27 gol) Kasımpaşa, son galibiyetini kalesini gole kapatabildiği son mücadelede Beşiktaş'ı 1-0 yenerek aldı (Nisan 2021).

Süper Lig'deki beş maçlık yenilmezlik serisi 2-0'lık Galatasaray mağlubiyetiyle sona eren İstanbulspor, üst üste 2+ karşılaşmada gol atamadığı son süreci sezonun ilk üç haftalık döneminde yaşadı.

Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Konyaspor'a mağlup olan Kasımpaşa, bu sezon sadece bir kez üst üste iki iç saha mağlubiyeti aldığı bir dönem yaşadı (Ekim 2022).