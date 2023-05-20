Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor'u konuk ediyor.
SAAT: 16.00
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
YAYIN: beIN SPORTS 1
KASIMPAŞA: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin, Malsa, Ben Ouannes, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Koita
YEDEKLER: Ertuğrul, Tunay, Fabiano, Tarkan, Chouiar, Ahmet Engin, Bahoken, Gökhan Gül, Aytaç, Berat
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Deli, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Lokilo, Mahmadou Ba, Muammer, Ethemi, Emir Kaan, Emeka Eze
YEDEKLER: Alp, Topalli, Ali, Kerem, Adi, Onur, Florian, Rroca, Guri, Okan
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Tekke
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Ligde üst üste 4 maçlık puan kaybının ardından oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, 10. galibiyetini elde etti.
37 puanı bulunan lacivert-beyazlı ekip, 13. basamakta yer alıyor.
Son maçında Galatasaray'a 2-0 yenilen İstanbulspor ise 35 puanla 15. sırada bulunuyor.
MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ
İstanbulspor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa (3B 5M), son beş karşılaşmada rakibinden puan alamadı.
Kasımpaşa'ya konuk olduğu altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden (3G 2B) ve son iki karşılaşmayı beşer gol atarak kazanan İstanbulspor, 1963/64 sezonundan bu yana rakibine ilk kez konuk oluyor.
İstanbul takımlarını ağırladığı son 11 Süper Lig maçını kazanamayan (4B 7M) ve bu karşılaşmaların tamamında gol yiyen (toplam 27 gol) Kasımpaşa, son galibiyetini kalesini gole kapatabildiği son mücadelede Beşiktaş'ı 1-0 yenerek aldı (Nisan 2021).
Süper Lig'deki beş maçlık yenilmezlik serisi 2-0'lık Galatasaray mağlubiyetiyle sona eren İstanbulspor, üst üste 2+ karşılaşmada gol atamadığı son süreci sezonun ilk üç haftalık döneminde yaşadı.
Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Konyaspor'a mağlup olan Kasımpaşa, bu sezon sadece bir kez üst üste iki iç saha mağlubiyeti aldığı bir dönem yaşadı (Ekim 2022).
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