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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa - Konyaspor maçı CANLI YAYIN - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Kasımpaşa - Konyaspor maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'de özlem sona erdi. 2024/2025 sezonunun ilk hafta mücadelesinde geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından Kasımpaşa, ligde son haftada kümede kalmayı başaran Tümosan Konyaspor ile karşılaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 18:21 Güncelleme: 10.08.2024 - 18:21
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        İlk 11'ler belli oldu!
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        STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

        HAKEM: Muhammet Ali Metoğlu

        SAAT: 19.15

        YAYIN: beIN SPORTS 2

        Kasımpaşa: Gianniotis, Omerou, Sadık, Wink, Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa

        Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Damjanovic, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

        Sami Uğurlu yönetiminde başarılı bir sezonu geride bırakan İstanbul temsilcisi, ligi 56 puanla 5. sırada tamamlamıştı. Kadrosunu büyük ölçüde koruyan lacivert-beyazlılar henüz transfer yapmadı.

        Konuk Tümosan Konyaspor ise Ali Çamdalı yönetiminde kapattığı sezona genç teknik adamla devam etme kararı aldı. 41 puanla son hafta lige tutunan İç Anadolu ekibi yeni sezonda iddialı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Umut Nayir, Melih Bostan, Daniel Aleksıc, Marko Jevtovıc gibi kalite kokan isimler takımı katılırken; Soner Dikmen, Ahmet Oğuz, Cebrail Karayel, Steve Nzonzi gibi tecrübeli futbolcular takımdan ayrıldı.

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        Karşılaşmadan öne çıkan notlar burada

        - Kasım 2017'deki 2-1'lik galibiyetten bu yana Konyaspor ile oynadığı hiçbir Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa (6B 7M), aynı zamanda bu rekabetteki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor (3M).

        - Kasımpaşa'ya konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Konyaspor, daha önceki toplam 11 ziyaretinde elde ettiği galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (2G 5B 4M).

        - Süper Lig tarihinde dördüncü kez bir sezona iç saha maçıyla başlayacak olan Kasımpaşa (1G 2B), bugüne kadarki tek galibiyetini 2023/24'ün açılış haftasında Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederek aldı.

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